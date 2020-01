Despierta Jiménez interés en Manchester

Inglaterra.- Las grandes actuaciones de Raúl Jiménez con el Wolverhampton no han pasado desapercibidas en los equipos de mayor cartel en la Premier League.



Se ha manejado que el Everton, dirigidos por Carlo Ancelotti, es uno de los interesados en fichar al mexicano en este mercado de invierno, sin embargo, hay otros dos clubes que intentarían ficharlo.



Los otros interesados en los servicios de Jiménez son el Manchester United y el Manchester City, quienes no han tenido buenas actuaciones en las recientes jornadas en la Liga inglesa.



El portal Goal informó que ambas escuadras ya contactaron a los Wolves y tendrían que desembolsar una cantidad cercana a los 42.8 millones de euros.



Gracias a sus buenas actuaciones con el Wolverhampton, el delantero mexicano se ha vuelto el referente del ataque del esquema de Nuno Espírito Santo.



El 2019 fue un año redondo para Raúl, ya que anotó en 27 ocasiones, asistió 12 veces en 55 partidos, entre Liga, Copas en Inglaterra y la UEFA Europa League, y todo esto le bastó para ser parte del once ideal de la FA Cup de la década.