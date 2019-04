Despliega EU a 750 policías en frontera con México

El secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen, informó hoy que desplegará unos 750 oficiales en algunas zonas de su frontera con México y endurecerá aún más las políticas contra migrantes."La crisis en nuestra frontera está empeorando y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Congreso no vuelva a actuar, por lo que todas las opciones están sobre la mesa”, señaló.En un memorándum dirigido al Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), Kevin McAleenan, describe además los nuevos pasos para combatir la creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur."Inmediatamente redistribuiremos a cientos de personal de CBP en la frontera para responder a esta emergencia. Buscaremos urgentemente refuerzos adicionales dentro de DHS y la interagencia”, destacó Nielsenen un comunicado.El presidente estadunidense, Donald Trump, adelantó la semana pasada que si México no detiene de manera inmediata el flujo de inmigrantes sin documentos a su país, cerrará la frontera o al menos algunas secciones de la misma.Nielsen agregó que exigirán a quienes buscan ingresar a territorio estadunidesne que esperen en México hasta que un tribunal de inmigración revise sus reclamos.Ordenó a McAleenan emprender operaciones de emergencia, así como aumentar de manera inmediata su reasignación temporal de personal y recursos de toda la agencia para abordar la afluencia de migrantes.De acuerdo con la directiva, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP acelerará su reasignación planificada de hasta 750 oficiales a los sectores de la Patrulla Fronteriza afectados por la emergencia.Además, el CBP está dirigido a explorar el aumento de ese objetivo y autorizado a superarlo. Además debe notificar a la secretaria si se planea que las reasignaciones superen los dos mil empleados.Nielsen dirigió además a CBP que expanda inmediatamente los protocolos de Protección al Migrante (MPP), una iniciativa del DHS para devolver a los extranjeros a México para que esperen durante la tramitación de sus procedimientos de inmigración en Estados Unidos.Además exhortó a CBP devolver a México a cientos de migrantes adicionales por día por encima de las tasas actuales, de conformidad con la ley de Estados Unidos.