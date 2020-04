Desploma 80% ventas en restaurantes de PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Algunos de los restaurantes como es el caso de Mx Bistro, se han visto seriamente afectados por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, a tal grado que sus ventas han bajado hasta en 80 por ciento, lo que representa grandes pérdidas para los comerciantes restauranteros, así como para sus trabajadores y aunque han implementado el servicio a domicilio, las ventas siguen bajas.



Guillermo Ballesteros, subgerente de Mx Bistro, señaló que las ventas a puerta abierta son totalmente diferentes a las que ahora se brindan solo por servicio a domicilio, por lo que destaca que ha bajado el consumo alrededor del 80 por ciento, lo que representa un golpe duro para la economía del negocio.



Mencionó que hasta la fecha el municipio no ha brindado apoyos o estrategias que puedan mejorar su estabilidad, sin embargo por parte de la plaza comercial, les han tendido la mano con la renta del espacio.



Señaló que realmente como empresas no se tiene alguna estrategia o no se está preparado para este tipo de sucesos, por lo que los tomó muy de sorpresa y se han estado adaptando poco a poco.



Agregó que no solo los propietarios pierden al disminuir los precios o agregar costos de gasolina y artículos desechables, sino que también los empleados que estaban acostumbrados a las propinas se han visto seriamente afectados ante este problema.



Por último, dijo que espera que pronto la situación mejore y que se puedan atender a los clientes en el local, que es lo que deja mayores ingresos a los negocios dedicados a la venta de comida.





El dato



Pega a propietarios y trabajadores el cierre parcial por la pandemia.