Despojan a mujer de reloj de lujo y cuatro anillos de oro en San Pedro

Monterrey, NL.- Luego de llegar a una tienda de abarrotes y mientras hacía algunas compras, una mujer fue amagada con una pistola por un delincuente, quien la despojó de un reloj de lujo y cuatro anillos de oro, en San Pedro.



Dentro de los primeros datos aportados por las autoridades, se mencionó que los anillos están valuados en unos 400 mil pesos, y el reloj de oro de la marca Patek Philippe, en unos 40 mil dolares.



El atraco fue reportado poco antes de las 16:00 horas, luego de que la mujer, de unos 40 años, llegó en una camioneta Mercedes Benz, la cual dejó estacionada frente al negocio.



La tienda de abarrotes donde ocurrió el asalto se llama Súper Enrique y se localiza en el cruce de Lázaro Garza Ayala y Genaro Garza García, en el centro de San Pedro.







De acuerdo con los informes proporcionados por los agentes allegados al caso, presuntamente el delincuente ya seguía a la mujer, a quien vio entrar a la tienda e ingresó tras ella.



Mientras la afectada se disponía a pagar algunos artículos, el asaltante sacó una pistola y amenazó con hacerle daño si no le entregaba sus pertenencias.



Frente al encargado de la tienda, quien no pudo hacer nada, la mujer no tuvo más que entregar sus anillos y reloj al ladrón, quien luego salió corriendo.



Presa de una crisis de histeria, la mujer pidió auxilio y el trabajador de la tienda llamó por teléfono a la Policía.



El delincuente fue descrito como un hombre de unos 35 años, estatura baja y delgado, quien vestía una camisa azul a cuadros y pantalón de mezclilla.



Uno de los oficiales que llegaron al sitio mencionó que mediante las cámaras de C4 se pudo observar que el delincuente huyó en un auto compacto donde ya lo esperaba un cómplice, pero no se dieron a conocer detalles o placas del vehículo.



Para tratar de ubicar al ladrón, la Policía municipal y patrullas de Fuerza Civil instalaron retenes de vigilancia en algunas avenidas que tienen salida del Municipio.



Aunque no se mencionó si los ladrones fueron ubicados, los retenes fueron instalados en el Túnel de la Loma Larga; en la Avenida Margáin, a la altura del monumento a La Diana Cazadora, y en la Avenida Humberto Lobo, antes de subir al Puente Atirantado, entre otros puntos.