Despojan con engaños a anciano de su casa

Dulce Sarahí Sánchez denunció que su tío José Sandoval, un adulto mayor de 68 años, fue despojado de su casa por un joven de 26 años que le prometió que le daría a cambio otra casa de dos plantas además de que se haría cargo de su cuidado personal.Don José ha estado viviendo en casa de su sobrina Dulce, quien se hace cargo de su cuidado junto a su esposo y sus cinco hijos, porque a pesar de contar con más familia nadie más se ha preocupado por el bienestar de su tío, ya que su pareja por más de 17 años, al verlo enfermo, lo abandonó.Luego de colocar un letrero en el que anunciaba la venta o renta de su casa, en la colonia Nueva Imagen, Juan Daniel “N” de 26 años, ofreció a Don José cambiársela por una de dos plantas, pavimentada, que según cuenta Dulce es una zona muy peligrosa para su tío, pues a su alrededor viven muchos pandilleros.Lucio Fuentes Ibarra, el comisariado, y Juan Daniel, hicieron que don José firmara los documentos sin la presencia de un familiar, e incluso le tomaron la mano para que lo hiciera pues por sí mismo no lo podía hacer.TEMEN POR SU VIDAEn septiembre, Dulce se enteró que a su tío lo habían hecho firmar unos documentos donde cedía los derechos de su casa, cuando fueron a buscarla para pedirle los documentos de la Sedesol para cobrar en su nombre; luego de tres semanas de no saber de él, se enteró que estaba viviendo en la casa que supuestamente le habían dado a cambio de la suya. Además, le prometieron que permanecería al cuidado de la madre del joven mientras le daban el resto del pago por la casa, mismo que además de los cuidados, nunca recibió.“Les dije ‘Es que no puedo firmar’ y me dijeron ‘No se preocupe y no tenga desconfianza nosotros lo vamos a ayudar” , don José está enfermo, ya no ve bien y tiene dificultades para caminar y a pesar de esto dice que prefiere vivir en la calle para ya no darle molestias a su sobrina, quien teme que su tío atente contra su vida pues varias veces ha manifestado que prefiere ya no vivir, motivo por el cual tiene escondidos los tenedores, cuchillos y cuerdas.Su sobrina cuenta que ya han acudido a poner demandas en la Fiscalía del Estado y la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, los estafadores les dicen que los papeles ya no están a nombre de José Sandoval y que “ya se amoló” por lo que ahora la familia del anciano pide desesperada la ayuda de las autoridades correspondientes.