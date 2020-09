Desprecia CFE carbón de Coahuila

Escuchar Nota

Laestá rechazando cargamentos deTras la, el 14 de julio, por contrato multianual,Pero las especificaciones para suministrar a las dos carboeléctricas de la región no son posibles de cumplir, puesy aún así ha comprado, acusaron productores.Una fuente que pidió no ser identificada explicó queEduardo Aguirre, presidente de la, expuso que se busca con CFE una modificación en algunos puntos que generan el rechazo.Bogar Montemayor, presidente de la, explicó que siDesde que salieron las bases se informó a CFE que algunas especificaciones no las cumplía el carbón de la región, por lo que si las sanciones no se modifican será un proyecto fallido, añadió.Se busca cambiar la cláusula del no pago por una penalidad de 20 por ciento y una oportunidad de mejorar la variable que se pasó y entregarlo nuevamente.Asimismo, dijo que la semana pasada se tuvo una mesa de trabajo con la CFE para exponer la problemática, por lo que esperan obtener una respuesta positiva pronto, pero de lo contrario se verán obligados a no entregar carbón.