Después de 27 días desaparecida, Keylin regresa con su familia

Escuchar Nota

#ObturadorNoticioso Denunció la desaparición de su hija, Claudia Gabriela Nájera; la pequeña de 16 años se llama #Keylin Gisselle Perez Najera y es de nacionalidad Guatemalteca | Se encontraban en el Refugio Casa del Migrante cuando su desaparición sucedió mientras ella dormía. pic.twitter.com/YdPVZzbQ5f — ObturadorMX (@ObturadorMX_) September 12, 2020

“Pedí revisar las cámaras, pero una de las hermanas me dijo que eso lo tenía que ver con el padre del albergue. Todo el día me pasé diciéndole de las cámaras y su única respuesta, todos los días, es que ella no tenía acceso y el único que tenía acceso a las cámaras era el padre y el padre no le respondía”, contó.

Se activa #AlertaAmber para localizar a una menor de 16 años de edad, de nombre Keylin Gisselle Pérez Nájera, fue vista por última vez el día 30 de agosto de 2020 en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero pic.twitter.com/WS8l1D73UU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 5, 2020

“En las cámaras no se ve salir, solo se vio salir un auto, pero la hermana dijo que era el músico. Desconozco quien es el músico. Mi hija no se ve salir por ningún lado y yo no tengo ninguna pista de mi hija. No sé nada de ella”, relató la madre.

“Las autoridades parece que no hacen nada, solo me llaman para preguntar. Cada vez más entrevistas y entrevistas, pero la búsqueda no avanza”, señaló Claudia.

“Le pido de favor a todas las personas que miren la fotografía y me ayuden a compartirla. Mi angustia crece cada día más y más y las autoridades no me dan una respuesta”, dijo la madre de la joven, en entrevista para el portal SinEmbargo.Debido a la falta de respuesta por parte de las monjas y del sacerdote, 11 días después intervino el Ministerio Público, por lo que Claudia tuvo acceso a los videos, en los que no se observa a Kaylin salir del albergue.El 27 de septiembre dieron a conocer que la menor fue localizada con vida, sin embargo, se desconocen detalles del hallazgo.A través de un programa para refugiados, la familia de Guatemala ingresó a México y se encuentra en proceso de solicitud de refugio. La madre de la víctima aseguró que no tienen amistades ni otros familiares en México.