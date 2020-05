Después de la pandemia, ya nada será igual: Chema Morales

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Una vez que pase la contingencia sanitaria, la vida ya no será igual que hace 3 ó 4 meses, por lo menos mientras no se descubra una vacuna contra el coronavirus, aseguró el alcalde José María Morales Padilla.



Mientras tanto, habrá que reabrir las actividades productivas siguiendo las recomendaciones sanitarias.



“Independientemente de las fechas, de las estrategias y aperturas que gradualmente se vayan a ir anunciando, tenemos que entender que el virus está presente y es una amenaza latente que tenemos y eso nos obliga a considerar una nueva normalidad y una nueva normalidad implica el uso permanente de cubrebocas”.



El objetivo es avanzar en la recuperación económica, abrir cada sector industrial, comercial y de servicios de manera gradual, acompañado de medidas sanitarias.



“Tenemos que tener en claro que viene una nueva normalidad, no es la que teníamos antes, hace 3, 4 meses, la nueva normalidad implica medidas de distanciamiento social, uso de cubrebocas y una serie de recomendaciones que estaremos dando a conocer”.



“Para nosotros es importante el plan de reactivación económica, dado que la Región Sureste, Ramos Arizpe en especial, somos un municipio industrializado y donde gran parte de la cadena de valor de la industria automotriz y de otras ramas de la industria está prácticamente parada”.



En este proceso no debe olvidarse el tema de salud, por ello, es necesario diseñar protocolos de actuación sanitaria para cada giro de negocio.



“Es distinto el protocolo que debe tener una estética, al que debe tener un restaurante, una zapatería, una empresa proveedora de la industria automotriz, con una apertura gradual considerando una nueva normalidad, que no es la misma que hemos tenido siempre y es importante que nos hagamos a esa idea”.



“Las cosas ya cambiaron y de aquí a que no tengamos una vacuna, no vamos a poder hacer los mismos eventos masivos, reuniones y demás”.