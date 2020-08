Destaca desorganización en Vacuna Drive del IMSS Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El pasado domingo cientos de saltillenses acudieron a bordo de sus automóviles a la jornada de vacunación que se ofreció en la Unidad de Medicina Familiar 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo la desorganización provocó que el evento se saliera de control por momentos.



A decir de algunos padres de familia, a temprana hora las enfermeras no estaban listas para vacunar en el automóvil, lo que los obligó a estacionarse y bajarse a la clínica; además pasadas las 2 de la tarde un guardia de la clínica comenzó a informar que ya no había vacunas, por lo que decenas de personas que habían hecho fila por horas se retiraron molestos.







“Nos dicen que ya no alcanzamos, tenemos ya más de dos horas ahorita formados, yo creo que al menos hubieran tenido un control de cuántas vacunas tenían y hasta cierto punto hubieran hecho un corte de carros verdad”, comentó José Torres, quien llevaba a su niño a vacunar contra el sarampión.



“El problema es que atendieron gente que se bajó del carro, que no siguió indicaciones, traían niños y los que hicimos fila pues ya no alcanzamos”, señaló Gaby de León a quien le dijeron que ya no había dosis.