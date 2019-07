Destaca GCDMX disminución de delitos durante julio

De acuerdo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, algunos delitos han disminuido luego de la entrada de la Guardia Nacional en las alcaldías."Fundamentalmente robo a transeúnte, robo de vehículo con violencia, entonces eso a nosotros si nos ayuda, también ha habido reducción de robo de delitos en el Metro, pero lo que nosotros queremos decir es que no estamos satisfechos, necesitamos trabajar de una manera más intensa", indicó Rosa Icela Rodríguez.El secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que será el fin de semana cuando se entregué un informe donde se detallen las cifras de la incidencia delictiva."Julio va a cerrar con una disminución respecto a junio lo cual ya será el 4° mes consecutivo en ese sentido, hay delitos específicos que la mayoría bajan, algunos que suben y vamos a estar haciendo el cierre el día de hoy", agregó Orta Martínez.El jefe de la policía señaló que la secretaría a su cargo ha tenido trabajo con resultados positivos tras la detención de varios implicados entre ellos la única detenida hasta hoy por la doble ejecución en Plaza Artz, así como cinco detenidos en un intento de asalto afuera del Metro Tacuba y otros."Hemos estado con mucha actividad en distintas zonas de la ciudad particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc, en la alcaldía Tlalpan y esto ha generado movimiento de ciertos grupos la realidad también lo he estado comentando, el número de detenidos producto de este tipo de homicidios es alto, el día de ayer hubo detenciones en varios eventos, en el caso de Artz, en el caso de Tacuba, en el caso de Tepito y eso es lo que para nosotros es importante es decir que no queden impunes."Ayer hubo un feminicidio, en dónde está muerto, pero estaba ya asegurado la persona que lo cometió en Santa María la Ribera en el evento de ayer en Municipio Libre se detuvo a los cinco agresores", recordó el secretario de Seguridad.En tanto que la secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, precisó que, si bien se ha mostrado una tendencia a la baja en los delitos, se trabajan estrategias para combatirlos, en los robos a casa habitación indicó se está trabajando en una estrategia que permita dar con la detención de bandas de extranjeros que se dedican a ese delito."Una investigación muy especial en el tema de los robos a casa habitación, todos los días hay puestas a disposición por ese tema y precisamente en el tema de personas que vienen de otros países y que efectivamente hacen algunos delitos en la Ciudad de México, hay una investigación muy importante al respecto y por eso diario hay personas puestas a disposición", agregó la secretaria de Gobierno.