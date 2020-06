¡Destacan cruces entre mexicanos en la MLS!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Major League Soccer dio a conocer hoy el calendario para el torneo MLS is Back y el Clásico angelino en el que podrían cruzarse los mexicanos Carlos Vela con Javier Hernández y Jonathan dos Santos y que se disputará el sábado 18 de julio.



Arrancará el 8 de julio, con el partido entre el Orlando City y el Inter Miami, en el que milita el mexicano Rodolfo Pizarro.



Si Vela y el “Chicharito” acuden al torneo, pues sus esposas están embarazadas y podrían no ir para no exponerlas en medio de la pandemia, en el segundo compromiso tanto del LAFC como del Galaxy de Los Ángeles, en donde milita también Dos Santos.



Ellos están en el Grupo F junto al Houston Dynamo y el Portland Timbers.







El Sporting Kansas City, en donde milita el mexicano Alan Pulido, debutará en el torneo el 12 de julio como parte del sector D, ante Minnesota United. En ese sector también está el Real Salt Lake City y el Colorado Rapids.



Por su parte, el San José Earthquakes, casa de los mexicanos Oswaldo Alanís y Carlos Fierro, arrancarán motores el 10 de julio ante el Seattle Sounders.



De hecho, los Quakes, dirigidos por Matías Almyda, llegan hoy a Orlando, siendo el primer equipo en la sede del campeonato, el ESPN Wide World of Sports Complex.