Destapan a Gobernador de Tamaulipas para Presidencia

El Alcalde panista de Tampico, Jesús Nader, prácticamente destapó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también emanado de Acción Nacional, como próximo aspirante a la Presidencia de México.Durante su discurso en el evento inaugural de un Centro de Bienestar y Paz, ubicado en el norte de Tampico, Nader igualó a Cabeza de Vaca con los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón."Señor Gobernador, usted ha sido una persona muy sensible, muy humana, cercana a la gente, muy trabajadora y muy capaz. No lo dudo que pronto lo veremos como le sucedió a Felipe Calderón y a Vicente Fox", dijo.Desde temprano circularon en redes sociales memes en los que hacían referencia al Mandatario Estatal ligado con el tema de ser Presidente."Hoy en día hay una gran encomienda, un camino largo, estoy convencido de que vamos por el camino correcto", dijo al evadir una pregunta expresa sobre sus aspiraciones futuras.Cabeza de Vaca aseguró en su intervención que la seguridad en la zona sur de Tamaulipas ha permitido el regreso de las familias que habían huido por temor.Durante la noche, el Gobernador inaugurará el Museo del Niño, ubicado donde anteriormente se encontraba el Penal de Andonaegui.