Destapan cartel de la marcha virtual del orgullo LGBT ¡Entérate!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Como todos los eventos en la mayor parte del mundo, la marcha del Orgullo LGBT tendrá que realizarse de manera virtual, para celebrar el mes de junio y llevar un mensaje de inclusión a la comunidad LGBT.



En ese sentido, los famosos, que siempre han participado en este tipo de eventos, no se podían sentar en este evento tan especial, por lo cual se reveló el cartel de cantantes que estará liderando el evento.



Como era de esperarse Jesse y Joy lideran el cartel, pero también estará presente OV7, y una de las artistas internacionales que se hará presencia es Melanie C mejor conocida como “Sporty Spice” De las Spice Girls.



También se contará con la presencia de Jannette Chao, Playa Limbo, Melissa Galindo, Matisse, Alfonso Herrera, y una de las que nunca falta Thalía.



Precisamente será Thalía quien se encargue de dar el banderazo de salida, siendo un momento protagónico, ya que a partir de ahí se llevará a cabo la participación del resto de los invitados.







Conductores de la Marcha LGBT

La marcha virtual estará conducida por estrellas drags, y conductores, influencers y actores, entre ellos Pepe y Teo, Itzel Aguilar, Regina Blandon, Christian Chávez, Maca Carriedo, entre otras grandes estrellas destacadas por ser activistas de la comunidad Gay.



La marcha virtual tendrá lugar el próximo domingo 27 de Junio, a las 12 del día y hasta las 8 de la noche, a través de una transmisión en Youtube.



Esta marcha se hace año con año de Paseo de la Reforma hasta el Zócalo Capitalino, que siempre se llenan de carros alegóricos, música y famosos pertenecientes o no a la comunidad Gay.



El objetivo de esta marcha es dar visibilidad al movimiento, y eliminar la homofobia, por lo cual a través del hashtag #ElOrgulloPermanece, se llevará a cabo este evento, que contará con la presencia de varias personalidades.



Información por La verdad