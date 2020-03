Destapan otras 5 violaciones en el kínder Borja

Escuchar Nota

al interior de la institución.Durante esta investigación periodística se tuvo acceso a los documentos entregados por la Pronnif a la Fiscalía General del Estado y los testimonios íntegros de los niños en el expedientedonde narran cómo eran tocados en el área de juegos.El intendente y el profesor están detenidos en el penal de Saltillo, vinculados por violación impropia por un solo caso, sin embargo, todavía hay seis niños a los cuales no se les hace justicia.de las cuales se desprenden hechos suscitados en el Jardín de Niños Guadalupe Borja”, declaró la Pronnif en un documento oficial UIDCNNA/S-736/2019, pero no informa sobre los avances de los casos.narró “A”, un niño de 3 años que forma parte de estos casos que la Pronnif descubrió, pero que no han judicializado en contra de los detenidos.“hasta el momento se cuenta con siete carpetas de investigación”, dice el documento enviado por la Pronnif.A cinco meses de aquellas denuncias, esta investigación periodística realizada a la carpeta del caso, descubrió queen contra de los dos detenidos, las cuales, por una razón inexplicable, las autoridades no han judicializado.Los testimonios de los pequeños se encuentran en el expedienteque se abrió cuando las dos primeras víctimas denunciaron queEn octubre del 2019, y como parte de las investigaciones, lacitó en sus instalaciones a todos los estudiantes del kínder Guadalupe Borja, y durante las entrevistas que realizaron a los niños,Como parte de esta investigación, se tuvo acceso exclusivo al oficio UIDCNNA/S-736/2019, emitido por la Pronnif en noviembre del 2019 y recibido por la directora general jurídica, de derechos humanos y consultiva de la Fiscalía, Laura Leticia Pérez Ramos, dondeDos de esas denuncias eran públicas, las otras cinco son aquí reveladas, “hasta el momento se cuenta con siete carpetas de investigación de las cuales se desprenden”, dice el documento enviado por la Pronnif a la Fiscalía.Además de “T” y “J”, los dos primeros niños que denunciaron, también lo hicieronEsta última niña, según la Pronnif, “manifestó tocamientosentre ellas en el área genital realizados por su maestro de música, así como por diversos familiares”.El pequeño “A” de tan solo 3 años declaró en la Pronnif “que“S”, el niño de 5 años, le declaró al sicólogo de la Pronnif “que la persona que‘el que limpia las cosas cuando están tiradas’”.Durante la investigación de este caso,dieron a las sicólogas que los entrevistaron de manera individual en las instalaciones de la Procuraduría.Una de esas declaraciones, firmada por una psicóloga de la Pronnif y calificada por la misma como una “declaración sincera”, el niño “S” de 5 años, asegura quediciendo ‘S’ que no, eso pasa cuando están en los juegos, y también toca a “V”, “Y”, “T” y “J”, a una niña y a mí, igual por arriba de la ropa les toca el pipí”.Hasta el momento, la Pronnif y la Fiscalía General del Estado, quienes se encuentran recluidos solamente por el caso de uno de los niños, mientras los otros seis todavía no reciben justicia., quienes se han manifestando exigiendo justicia y la liberación del maestro de canto y el intendente, de quienes aseguran son inocentes.Los compañeros y familiares de Gerardo “N”, uno de los detenidos, y quien se desempeñaba como maestro de músicatodos ellos con carpetas de investigación abiertas, pues fueron en las propias oficinas de la Pronnif de donde salieron los testimonios que sostienen estas averiguaciones y de las que no se conoce prácticamente nada.