Destinan 90 mdp al Instituto Forense de Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un presupuesto de 230 millones de pesos para crear cinco institutos regionales forenses en el País, y 90 millones se destinarán al de Coahuila.El anuncio fue durante el Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, en su carácter de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que la agenda de búsqueda de personas no es la única obligación de las autoridades.El Mandatario coahuilense aseguró que el Estado mexicano tiene una gran deuda en justicia, verdad, reparación y no repetición.En su mensaje, el presidente López Obrador comentó que su Gobierno está aplicando con respeto y responsabilidad el uso de la fuerza.“Reitero el compromiso de que el Estado Mexicano que represento nunca va a utilizar el uso de la fuerza para resolver un problema que sea originado por la falta de atención al pueblo, por la pobreza, por la falta de empleo, por la falta de bienestar”, expresó.“Nunca voy a dar la orden de que se masacre al pueblo; eso que les quede muy claro, sin embargo, lo dije y lo repito, hemos heredado esta violencia, las bandas de delincuentes, que actúan en distintas regiones, distintos estados del país, estamos enfrentando el problema, todavía no podemos decir que está resuelto”.En el evento también estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; Karla Quintana Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, y Santiago Corcuera Cabezut, representante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.El gobernador Riquelme Solís destacó la voluntad presidencial por esta convocatoria de rendición de cuentas, tanto para reinstalar como darle seguimiento al Sistema Nacional de Búsqueda, igualmente para generar este espacio de encuentro nacional, que establezca la agenda y las prioridades de trabajo que se deben impulsar en cada entidad.“Sugerimos respetuosamente a la Federación la posibilidad de detonar, tanto en cada entidad federativa como a nivel nacional, el Sistema de Víctimas de Desaparición, que genere un espacio de diálogo permanente donde se definan las tareas y prioridades que debemos instrumentar todos, tanto poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial —en los ámbitos federal y local— en los distintos organismos autónomos encargados del tema, como en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y de derechos humanos”, expresó.Agregó que esta crisis exige la unión de toda la Federación, y que todos deben impulsar una sola política que erradique la impunidad, que enjuicie y sancione —previo debido proceso— a los responsables de las desapariciones y garantice los derechos de las víctimas en forma integral.Riquelme Solís reiteró que desde Coahuila seguirá desarrollando de manera puntual la agenda de trabajo con las familias de las personas desaparecidas, además de continuar escuchando sus intereses para traducirlas en garantías de sus derechos.En ese sentido, recalcó que sostendrá también su colaboración y apoyo a la Federación para desarrollar, desde lo local y regional, las tareas que les corresponden conforme al principio de lealtad federal, es decir, de unión como Federación para atender y resolver los problemas más graves que enfrenta la nación.En su exposición, compartió cuatro puntos que se deben resaltar:1.- Realizó un atento llamado a las entidades federativas a las que les falta constituir su Comisión Estatal de Búsqueda, al tiempo que reconoció los avances que ha hecho la Comisión Nacional en la conformación de 24 comisiones locales, de las cuales 17 ya tienen designado su titular.“No debemos demorar más la instalación de todo el Sistema Nacional”, enfatizó el Gobernador de Coahuila.2.- Ante la grave situación que significa la emergencia forense y que demanda una permanente coordinación nacional, recordó que durante este año, en Coahuila está en proceso de construcción el Centro de Identificación Humana, un logro de los diversos colectivos en el estado.“Desde Coahuila, apoyaremos el Plan Nacional Forense que mejore nuestras capacidades locales y garantice una atención urgente de los cuerpos sin identificar”, indicó.3.- Informó que se ha acordado iniciar en la región noreste del País (que comprende Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila) los planes regionales que propone la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de llevar a cabo acciones coordinadas y más efectivas.“Cuentan con Coahuila para facilitar este ejercicio regional, en el que, por supuesto, contemplamos la participación de las familias”, mencionó.4.- De la misma manera, resaltó el interés de la Comisión Nacional por desarrollar los diferentes registros en materia de desapariciones, que deben ser implementados por la Ley General. Aseguró que de parte de las entidades federativas, estarán muy atentos para uniformar los criterios, pero sobre todo seguir sistematizando la información.“Reitero nuestra firme voluntad estatal de coadyuvar, desde la esfera de nuestra competencia, en los trabajos que la Federación instrumentará para garantizar el derecho de las personas a ser localizadas y encontradas. El regreso a casa de todos los hoy ausentes debe ser nuestra prioridad”, subrayó Miguel Riquelme.