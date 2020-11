Destinará Coahuila 2 mil 250 mdp en 2021 para Corredor Económico del Norte

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Para impulsar la conectividad de Coahuila con Estados Unidos y Canadá, en 2021 se impulsará el proyecto del Corredor Económico del Norte y obras complementarias, donde se destinarán recursos por 2 mil 250 millones de pesos del Impuesto Sobre Nómina (ISN), por Asociación Pública Privada, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.



Al encabezar las reuniones del Comité del ISN en Piedras Negras y Acuña y previamente en las regiones Laguna y Monclova, el Mandatario estatal dio a conocer que una vez aprobados los proyectos en cada zona de Coahuila por cada Comité, la licitación iniciará en 2021 para concluir esta importante obra a finales de 2022.



Destacó que Coahuila requiere una mayor competitividad, por lo que el Corredor Económico del Norte contribuirá al proyecto “Ports to Plains” con la construcción de libramientos desde Torreón hasta Piedras Negras y Acuña para impulsar la infraestructura carretera de la entidad, lo que permitiría atraer del 10 a 15 por ciento del comercio que cruza por otras fronteras.



Riquelme Solís subrayó que existe apoyo de empresarios para etiquetar esta obra y cada región escogió ya sus proyectos.



En el caso de Piedras Negras, se destinarán 390 millones de pesos.



Enfatizó que se continúa insistiendo ante el Gobierno Federal para que no se apruebe el presupuesto 2021 como está considerado, ya que se afecta a las entidades con la disminución de participaciones por 2 mil millones de pesos.



Sin embargo, aseveró: “En Coahuila la obra no se detiene”.



Por otra parte, Riquelme Solís dio a conocer que se dialogó con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien se abordó el tema de la seguridad en las elecciones de 2021 y se garantizó la imparcialidad del proceso.