Destinará la Marina 52 mdp para combatir el sargazo

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, informó que la dependencia destinará 52 millones de pesos para atender el problema de sargazo en el Caribe mexicano, y que se contará con la maquinaria y personal capacitado para atender el tema.En conferencia de prensa, acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la estrategia para combatir el problema del sargazo y afirmó que la Marina construirá sargaceras en lugar de comprarlas a particulares, y se prevé que en dos meses esté lista la primera."El sargazo en el país no es un problema y no se va a contratar ninguna empresa. Se destinarán 52 mdp para atender arribo del sargazo. Se implementarán sargaceras, en 1 o 2 meses y no habrá licitaciones a particulares", dijo.En tanto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, señaló que no se ha visto afectada la ocupación hotelera, pero sí las actividades que se realizan en la playa.Por su parte, el presidente López Obrador reiteró que no se trata de un problema grave y garantizó que será resuelto sin dificultades.