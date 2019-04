Destinarán solo 630 mil pesos a Salud Mental

Las secretarías de Salud, federal y estatal, firmaron un convenio de colaboración para acciones en salud pública, y este año solamente aplicarán 630 mil pesos en el rubro de salud mental, lo que resulta insuficiente para contener la ola de suicidios en la entidad, informó la diputada Zulmma Berenice Guerrero Cázares.Los recursos se destinarán a consulta siquiátrica, suministro de medicamentos para trastornos mentales y del comportamiento, ropa para pacientes siquiátricos, disposición de material informativo sobre trastornos mentales y ferias de la salud con temas de Salud Mental, por lo que el presupuesto no disminuirá el problema.Además, recién entró en vigor la Ley de Prevención del Suicidio que ordena varias acciones, como llevar unidades itinerantes de salud mental a los municipios para la detección y atención de la conducta suicida y realizar campañas prevención.Con 630 mil pesos no será posible aplicar la ley, que quedará como adorno nada más, aseguró la legisladora, quien indicó que el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, debe comparecer ante el Congreso del Estado para explicar por qué destinaron pocos recursos a la salud mental.Es nada, no alcanza, subrayó, al indicar que el funcionario debió gestionar mayores recursos.“Quien se supone que conoce la problemática debió pelear por mayor presupuesto para atender un problema tan grave, y cada vez se presentan más casos de suicidio”-Lamentó que la mayor parte de los casos se refieran a jóvenes y que al mismo tiempo se incremente el número de mujeres que se quitan la vida.”