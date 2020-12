Destituye el Saltillo FC al DT tras terrible 7 - 0

Escuchar Nota

“El día de hoy lunes 30 de noviembre de 2020 (ayer) Ricardo López ha dejado de ser el director técnico del plantel de Saltillo FC”, indica el comunicado.

, ante la mala situación que pasa por el plantel, tras muchas derrotas y pocos resultados satisfactorios en la Liga Premier.Ayer el club dio el anuncio, el cual quizá no cayó de sorpresa, tras la dolorosa derrota ante Reboceros de La Piedad, en donde, que afectó de manera significativa al equipo, al ser uno de los que más contagios tuvo con 20, de los que 19 se dieron en una semana, postergando varios partidos.Presentado en julio pasado por la directiva tras tener varios interinatos con el conjunto saltillense,, recayendo en él todo el peso y los resultados, a pesar de que no es el único que está en el campo, sino también los jugadores.En apenas nueve partidos Saltillo FC, con Ricardo al frente, sumó nueve unidades divididas,, la 10 y 11 de este fin de semana y el otro, en tanto se toma la decisión de quién tomará las riendas del conjunto, de lo cual se tendrá mucho tiempo, pues el 10 de diciembre es el último partido del año, reanudándose el torneo hasta el 15 de enero., de los que recibió siete este domingo, además deberá poner a trabajar a los goleadores, pues apenas tienen siete goles en el torneo y no meten uno desde hace tres encuentros, cuando le anotaron a Durango el pasado 17 de noviembre.