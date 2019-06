Destituyen a fiscal general de Sudán entre manifestaciones

Los generales sudaneses destituyeron al fiscal general del país este jueves, día de nuevas manifestaciones para mantener la presión sobre el poder militar y denunciar la represión sangrienta de las protestas sin precedentes.La crisis empezó con unas protestas inéditas el 19 de diciembre de 2018 a causa de una enorme suba del precio del plan, que se triplicó, en un país con la economía sumergida. El movimiento de protesta se convirtió rápidamente en una contestación del poder, que condujo a la destitución y arresto del presidente Omar Al Bashir.A pesar de la caída de Al Bashir, tras aproximadamente tres décadas en el poder, la protesta continuó, sobre todo con una sentada organizada desde el 6 de abril ante el cuartel general del ejército, en Jartum, exigiendo al Consejo Militar de Transición que sucedió al presidente la transferencia del gobierno a los civiles.Pero, el 3 de junio, hombres armados vestidos con uniformes militares dispersaron violentamente esta sentada, provocando una tragedia que dejó decenas de muertos y protestas internacionales. Al menos 128 personas murieron, según un comité de médicos cercanos a la protesta. Las autoridades militares sólo reconocen 61 muertos.Este jueves, el jefe del Consejo Militar, Abdel Fattah al Burhan, destituyó al fiscal general Al Walid Sayyed Ahmed, informó la agencia oficial Suna, que no especificó los motivos de esta decisión.Su reemplazante, Abdalá Ahmed, quien dirigiera la oficina del fiscal de Jartum, se encontraba al frente de una comisión de investigación criminal sobre la represión de la sentada, creada por su antecesor, según Suna.El ejército creó por su parte otra comisión de investigación, cuyos resultados aún no se han publicado. El Consejo Militar lamentó los "errores que ocurrieron" durante la dispersión, al tiempo afirmó no haberla ordenado.El exfiscal general señaló que había participado en una reunión con los militares un día antes de los hechos violentos. Pero enfatizó que, "en su presencia", la dispersión de la sentada no fue mencionada.Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han sido señalados por los líderes de la protesta y las oenegés como los responsables de haber perpetrado la dispersión violenta de la sentada.