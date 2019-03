Destroza auto deportivo al no respetar alto

Un auto deportivo destrozado, una camioneta nueva con daños de consideración y una menor lesionada es el saldo de un accidente vial ocurrido en la zona Centro.En el accidente participaron un auto Ford Focus gris 2007 conducido por Martín Romero Puente de 34 años quien estaba acompañado de su niña Regina Yaqueline de 9 años.El accidente ocurrió sobre la calle Morelos al no ceder el derecho de vía, la otra camioneta Jeep Cherokee gris 2019 la conducía Gustavo Castaño de 49 años, quien venía en via libre.La menor resultó lesionada y fue trasladada a una clínica particular para su valoracion medica.La policía municipal atendió el percance que cerró la vialidad por algunos minutos.