Destroza pitbull pierna a niño de 10 años en Monclova

Monclova, Coah.- Tras ser sometido a una pronta cirugía quedó bajo observación médica en el Amparo Pape de Benavides, un niño de diez años de edad, vecino de la colonia Monclova 400, luego de ser atacado por un perro pitbull la noche del lunes.



‘Alteraron’ gritos al perro



El menor había acudido a la casa de sus tíos para jugar con su primito, lo hacían en la cocina pero al parecer gritaban demasiado y esto hizo que el perro por demás territorial, se asustara e incluso creyera atacaban al menor de casa.



Se metió entonces a la cocina para empezar a atacar al niño Víctor, la dueña del perro no se lo podía quitar y a gritos solicitó el apoyo del resto de moradores, para que controlaran al animal y se pidiera la ayuda.



Dichos hechos tuvieron lugar antes de las nueve de la noche en la calle Gustavo Elizondo, siendo un paramédico de Bomberos, vecino del sitio, quien le dio los primeros auxilios e incluso trasladó en vehículo particular al pequeño Víctor, ya que no había ambulancias.



El menor en mención sufrió de severas lesiones en su pierna izquierda, el animal también lo mordió en un brazo y parte de la cabeza, de momento se encuentra hospitalizado y en espera de una pronta evolución.