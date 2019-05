Destroza su auto en accidente en Morelos

El conductor de un vehículo texano provocó un aparatoso accidente luego de no tomar las precauciones debidas en un retorno en la carretera 29 Morelos Zaragoza.El presunto responsable fue identificado como Jesús Fraire, de 52 años, quien conducía una camioneta Dodge Ram 1500 placas de Texas BT95422, la cual tomó un retorno en el kilómetro 8 de la mencionada carretera a la altura del taller Ferco, no tomó la precaución debida y fue impactada por un vehículo Chevrolet Blazer color rojo modelo 94 placas de Coahuila 19WUG.Este vehículo era conducido por Santos Ruiz Carrillo, de 53 años, originario de Durango.El percance fue atendido por ambulancia de Protección Civil de Zaragoza, revisando a las personas, que no resultaron lesionadas.