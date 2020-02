Destrozan sus autos en fuerte choque en EP

Escuchar Nota

Un persona con heridas no graves y daños materiales costosos dejó como resultado un choque fuerte registrado la mañana de este lunes alrededor de las 8:00 de la mañana.El cruce de la carretera del Indio y el loop 480 fue el escenario donde colisionaron una pick up Dodge Ram 1500 y una camioneta Equinox, quedando uno sobre uno de los carriles y la otra afuera de la vialidad debajo.Uno de los ocupantes sufrió heridas menores y fue atendido en el lugar.Agentes del sheriff resguardaron el área limitando el acceso por uno de los carriles en dirección hacia la salida de la ciudad.Bomberos encabezados por el jefe de la estación Manuel Mello también acudieron a ofrecer asistencia a los involucrados.Por ahora no han establecido la responsabilidad pero la autoridad adelanta que el culpable no cedió el paso cuando cruzó la carretera del Indio tras circular sobre el loop 480.