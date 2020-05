“Destruiste mi matrimonio”: sale a la luz audio de Karla Luna confrontando a Karla Panini

Escuchar Nota

“Se ha prestado a que mucha gente hable cosas que no son ciertas, mi mamá siempre dijo la verdad (…), Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a ser testigos de cómo fueron las cosas, en esta prueba van a poder escuchar la voz de mi mamá, de Karla Panini y Américo Garza”, comentó Estephany Luna, hija de la comediante.

“Estuve con ella y vi tantos maltratos psicológicos y físicos. Una ocasión en Los Ángeles antes de entrar al show y frente a todo el staff la agarro a golpes”, dijo Erika Luna.

“Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación”, se escucha la vos de Karla Luna.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla, Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas”, dijo.

“Puedes ser muy bella, pero la belleza interna es lo que perdura para siempre. Américo si te vas a fijar en una mujer bella fíjate que sea también por dentro, por que si me está haciendo esto también te lo puede hacer a ti”, se escucha decir a Karla Luna.

Mucho se ha dicho sobre la traición que, quien era su amiga y compañera de trabajo por varios años. Ahora es la familia de la fallecida, quienque también Américo Garza, ex esposo de la comediante, hizo en su contra.dieron a conocer una grabación de una llamada que mantuvodio unas emotivas palabras.Después de que su familia comentará que ha luchado para ver a las hijas más pequeñas de Karla Luna, fruto de su matrimonio con Américo Garza,Casi al final del video,, Luna le reclama a Panini y le exige que le diga la verdad y acepte que tiene una relación con Américo Garza.y que tiene unos mensajes que comprueban la relación entre su ex compañera de trabajo y ex marido.y menciona lo siguiente.