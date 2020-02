Desvelarse engorda, puedes subir un kilo por semana

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuida tu salud, es lo más valioso.



Ya en alguna ocasión hemos hablado de los problemas que puede causar el no dormir adecuadamente, pero no sólo afecta tu vida social, ¡también puede hacerte ganar peso!



De acuerdo con Eve van Cauter, directora del Centro del Sueño y Metabolismo de la Universidad de Chicago, no dormir al menos 7 horas al día puede provocar que subas hasta 1 kilo por semana.



Según una investigación realizada por la misma universidad, no dormir adecuadamente provoca que tengas más apetito durante el día, y esto repercute en que comas más.



No dormir adecuadamente provoca que consumas hasta 300 calorías más por día, por lo que en una semana podría incrementar considerablemente tu peso.



Las causas principales son que al no dormir, tu cuerpo se siente fatigado y requiere mayor energía, por lo que la comida termina por reemplazar el sueño que te hizo falta.



Por otra parte, al dormir se libera la hormona Ghrelin, también conocida como hormona de la saciedad, por lo que te sientes con hambre constantemente.



Así que recuerda, para mantener un peso adecuado lo mejor es dormir adecuadamente.





Con información de Actitud Fem.