Desviarán Fondo Minero a tandas

El Gobierno federal señaló de manera extraoficial la intención de utilizar el Fondo Minero para financiar el programa de tandas, lo que sería ilegal, informó Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía.En Chihuahua, el Gobierno del Estado y más de 20 alcaldes del PRI, PAN y PRD interpusieron controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que el recurso se destine a lo que sería el programa de tandas Crédito a la Palabra.Zacatecas, Guerrero y Sonora también reclaman respetar las reglas del Fondo Minero que aplicaron hasta el año pasado. 228 municipios mineros, entre ellos los de Coahuila, han recibido 16 mil millones de pesos por esa vía. A Coahuila le han correspondido alrededor de 550 millones.En lo que respecta de nuestro estado, “todos los municipios tienen obras planteadas con ese fondo, ya están con anticipación, falta que la Federación defina el monto de lo que se captó y ese monto se entrega a los municipios de acuerdo con sus aportaciones, con base en proyectos presentados.“Es un recurso etiquetado para esos proyectos, para que mejore la infraestructura y el bienestar de los pueblos mineros. No se ha dicho ya nada porque es ilegal si se toma para otras cosas. Se nos mencionó que se iba a utilizar para el programa de tandas, es ilegal, no es posible hacer esto, tendrían que cambiar la ley. Está claramente establecido que la industria minera lo aporta para ese objetivo.Cuestionado si Coahuila se sumaría a la controversia constitucional, respondió: “El tema es que no se ha anunciado, fue un comentario, no hay anuncio oficial de que se vaya a utilizar para otras cosas. Estamos esperando que la Federación cumpla la ley… la Secretaría de Economía mencionó que era para el programa de tandas”.