Detallan corrupción en Conade; Gobierno calcula desvíos por 51 millones

Escuchar Nota

“Es decir que quienes tenían la obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte, de impulsar a nuestros deportistas y atletas mexicanos no estaban a la altura de su cargo, y esto no es un caso sino que lamentablemente se repitió en 21 entrenadores”, añadió la funcionaria.



implican un daño patrimonial por 51.5 millones de pesos, reveló este martes la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.y de esas indagatorias se desprendieron 22 observaciones, 6 de las cuales siguen pendientes., mediante un mecanismo en el cual funcionarios de Fodepar tercerizaban la adquisición de servicios.Según publicó la revista Proceso desde junio de 2019, permitían que los viajes los compraran agencias de viajes, deliberadamente con muy poco tiempo de anticipación, para que luego Conade les reembolsara los montos. Así llegaban a comprar boletos de avión hasta en 70 mil pesos en un sistema que implicaba comprobaciones con facturas falsas., Sandoval aclaró que por instrucción presidencial, su dependencia comenzó en junio de 2019 una auditoría a Conade, misma que no entregó toda la información requerida. La auditoría terminó en septiembre de 2019 y en los meses posteriores la SFP realizó el análisis a detalle de los resultados.“Lamentablemente se descubrió a través de este ejercicio de fiscalización que muchas veces para justificar estos elevados gastos, que en algunos casos hasta triplicaban el valor real de estos viajes, se presentaban facturas falsas. Este caso es grave por la inmoralidad que supone y el posible daño patrimonial que está inserto, de casi 31 millones de pesos”, explicó Sandoval.Cuestionada sobre las posibles sanciones a Ana Guevara como responsable de la Conade y quien contrató a varios de los funcionarios que incurrieron en estas irregularidades, Sandoval explicó que aún no pueden “judicializar” el caso, pero aclaró que el gobierno federal no tolerará este tipo de actos y que “barrerán las escaleras de arriba hacia abajo”.Además mencionó que si bien el monto de los desfalcos no es tan grande como en muchos otros casos de corrupción, lo intolerable es la actitud de violar las reglas.Uno de ellos está relacionado con las Federaciones deportivas. Sandoval explicó que las irregularidades están relacionadas con la comprobación de la organización de eventos y que ahí el daño a las finanzas públicas está calculado en 14 millones de pesos.Otro caso es el de 21 entrenadores de alto rendimiento que no cumplían con el perfil. Por ejemplo, detectaron a un administrador de empresas que supuestamente debía entrenar y coordinar a un grupo interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento. Ese daño lo calculan en 6 millones 389 mil 905 pesos.Otros casos detectados fueron por 137 mil pesos por el uso indebido de instalaciones exclusivas para atletas de alto rendimiento, así como otro por 71 mil pesos por pagos indebidos a entrenadores. El total de todos los montos es de 51 millones, 597 mil, 905 pesos.no cumplían con el perfil, si bien ya fueron removidos y ello no implicó un daño patrimonial porque estos cargos eran honorarios.