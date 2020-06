Detallan presuntas operaciones fraudulentas de Billy Álvarez en Cruz Azul

Escuchar Nota

Las, así como, “realizados en complicidad con familiares y colaboradores”, forman parte de las presuntas irregularidades cometidas poral frente de la Cooperativa La Cruz Azul.Aseguraron lo anterior, la extesorera María Alejandra Velázquez Paredes y el exdirector de administración, Juan Manuel Briseño González, quienes ofrecieron detalles de estos esquemas de operación, en el criterio de oportunidad presentado en la Ciudad de México el 2 de marzo de 2020.De acuerdo con las declaraciones rendidas ante la Fiscalía,Describen la forma en que Billy Álvarez, al frente de la Cooperativa La Cruz Azul.Según el criterio de oportunidad presentado en la Ciudad de México el 2 de marzo de 2020 ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, María Alejandra Velázquez Paredes, extesorera de la Cooperativa Cruz Azul detalla el modo en quey en perjuicio de ésta y sus socios, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes a través de un esquema de pago de facturas de supuestos servicios prestados a la Cooperativa y sus empresas cuando en realidad no había sido así”.La ahora también imputada y que, como Tesorera desempeñaba las funciones cuidar y administrar el flujo de efectivo de la cooperativa, sostiene quede acuerdo a la sentencia dictada dentro del expediente 85/2011 del Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.Sin embargo y aún sin las facultades legales para desempeñar el cargo, Billy Álvarez se habría mantenido actuando como Director General junto con. Entre ellos se cita al, Director Comercial y de Relaciones Públicas de la Cooperativa y posteriormente Director de Planeación Estratégica;, quien era Director Jurídico de la Cooperativa.Además de Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, actual Director Jurídico de la Cooperativa; Noé Calvo Morales, Director de Recursos Humanos de la Cooperativa; Mario Sánchez Álvarez, excontador General y actual Coordinador Financiero; Benito Rodríguez Fayad, Gerente de Cementos y Concretos Nacionales y de CYCNA de Oriente; Rafael Jorge Zaldo Hernández, Gerente de Impuestos de la Cooperativa; y Pablo Reséndiz García, Gerente de Planta de Lagunas, Oaxaca. Todas estas personas formaban parte de la organización dirigida por el señor Billy Alvarez para realizar de manera permanente operaciones financieras ilícitas en perjuicio de la Cooperativa Cruz Azul.Según el testimonio de la extesorera, Alejandra Velázquez,, las cuales habrían sido instruidas y supervisadas directamente por el Billy Álvarez Cuevas sin el proceso interno para la autorización del gasto.Las irregularidades habrían de hecho sido reportadas en su momento por la ex Tesorera y pasadas por alto por el contador Mario Sánchez Álvarez, para quien el criterio era simple: “si ya tenían la firma del Director General, así se pagaran”. El criterio de oportunidad presentado por la ex Tesorera refiere un total de 14 empresas, entre ellas, Capital Humano y Financiero Ambar, S.A. de C.V.; ATTAR 2715, S.C.; Aura Desarrollo Social, S.A. de C.V.; Servicios Profesionales BAAL. S.C.; Corporativo Facundia, S.A. de C.V.; Hesperia Imagina, S.A de C.V.; entre otras, con un monto aproximado de $191,768,000.00 (ciento noventa y un millones setecientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).Por su parte y en semejante criterio de oportunidad presentado ante la autoridad capitalina por el ex director de administración, se detallan un total deen perjuicio de la Cooperativa y sus socios.Con dichos criterios de oportunidad se demuestra la organización creada, dirigida y supervisada por el señor Billy Alvarez para realizar de manera reiterada las operaciones ilícitas que se describen en perjuicio de la Cooperativa Cruz Azul.