Detecta INE inconsistencias en padrón de PRI

El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo verificar más de 438 mil afiliaciones al padrón de militantes del PRI.De acuerdo con un comunicado del instituto político, de más de 7.2 millones de militantes, la autoridad electoral cotejó que 6.7 millones se encuentran registrados en el padrón federal electoral y que no están afiliados a otros partidos.El resto, agregó, son resultado de bajas por quejas o duplicidad respecto a los padrones de otros institutos políticos, credenciales no vigentes, defunciones, suspensión de derechos o domicilios irregulares."El resultado de la compulsa realizada por la autoridad comicial, arrojó un total de 6 millones 764 mil 615 registros de militantes a partir de un total de 7 millones 203 mil 191 registros comprendidos en el listado que el PRI remitió al INE", indicó.El partido aseguró que con este padrón verificado al 11 de junio se garantiza que los priistas puedan participar en el proceso interno para renovar la dirigencia nacional."Con este listado verificado, actualizado y compulsado por el INE, el Partido Revolucionario Institucional garantiza que todo militante inscrito en el padrón partidario verificado pueda participar en la jornada electoral", señaló.De cara a su proceso interno, aspirantes a la presidencia del tricolor impugnaron el padrón de militantes que pretenden utilizar.Las acusaciones señalan que, en los últimos meses, la dirigencia del partido avaló alrededor de 700 mil afiliaciones que favorecían a Alejandro Moreno.Ante ello, demandaron utilizar el padrón validado por el INE hasta el mes de enero.El comunicado del PRI señala que la verificación del Instituto se llevó a cabo con corte al 11 de junio.