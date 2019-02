Detecta la ASF irregularidades en programa de EPN

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró irregularidades en la aplicación del programa Escuelas al CIEN emprendido el sexenio pasado con el objetivo de rehabilitar planteles educativos con carencias o fallas en infraestructura.En el Informe General de la Cuenta Pública 2017, el órgano fiscalizador señaló que las indagatorias se realizaron en las 31 entidades federativas y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), como encargada de coordinar este programa y sus fondos.Así, se indicó, se obtuvieron hallazgos por 833 millones de pesos. De éstos, el 92% (766.4 millones de pesos), tuvieron observaciones por falta de documentación comprobatoria y justificativa.Y el Estado de México representó el 99.9 del importe total observado en este concepto.En el documento se señaló que también se detectaron obras terminadas que no se encontraban en operación, cuyo monto calculado fue de 29.9 millones de pesos. Se destacó el estado de Colima, con el 3.6 por ciento, de esta cantidad, por obras en esta situación.Asimismo, en los 833 millones observados también se desglosan penas convencionales no aplicadas por 10.2 millones de pesos, lo que implicó el 1.2 por ciento, en donde el estado de Guanajuato significó el 55.9 por ciento del monto total observado en este concepto con 5.7 millones.También se observaron otros conceptos de irregularidades por 26.5 millones de pesos, que significaron el 3.2% del monto total observado.Al respecto, la ASF identificó áreas de mejora en la calidad de la gestión de los recursos del Programa Escuelas al CIEN en sus resultados y efectos. Propuso fortalecer los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, ya que en sus insuficiencias se encuentra la causa principal de las debilidades en la gestión de este programa.Los recursos del Programa Escuelas al CIEN no se contemplan de manera directa en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que son recursos soportados por inversionistas particulares y garantizados por recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.