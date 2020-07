Detecta Salud Coahuila 55 contagios de Covid entre su personal en todo el estado

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de Coahuila, informó que tras el resultado de la aplicación permanente de los protocolos sanitarios entre su personal en las diferentes regiones del estado, la dependencia detectó 55 casos de Covid-19.



Informó también que todos los pacientes se encuentran estables, en observación y siguiendo las indicaciones médicas.



Como en todos los casos, esta Secretaría ha aplicado las medidas pertinentes tanto en el entorno de su personal como en las áreas de trabajo, sin afectación o riesgo en la atención al público.



DISTRIBUCIÓN DE CASOS



+ JURISDICCIÓN SANITARIA No. 8, sede en Saltillo (28 casos)



+ JURISDICCIÓN SANITARIA No. 3, sede en Sabinas (9 casos)



+ OFICINAS CENTRALES (8 casos)



+ JURISDICCIÓN SANITARIA No. 2, sede en Acuña (5 casos)



+ CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR de Saltillo (3 casos)



+ LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, en Saltillo (2 casos)