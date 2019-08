Detectan a negocio de auto lavado con toma clandestina

Piedras Negras, Coah.- Como parte de las supervisiones que realizan las cuadrillas de SIMAS, fue detectado un negocio de auto lavado conectado de manera clandestina por lo que el organismo procederá a implementar una sanción al propietario por cuatro mil 500 pesos, así lo informó el coordinador de saneamiento, Jorge Guadalupe Brosig.



“Dentro de la campaña de detención de tomas clandestinas que tenemos tanto en el sector doméstico como comercial se detectó un lavado en la colonia Presidentes que tenía una toma clandestina, es el auto lavado denominado “Presidentes”, se cortó el servicio y el negocio va a tener que cobrar las multas así como los gastos de operación así como el consumo no facturado” señaló.



La sanción asciende a los cuatro mil 500 pesos y se agregará el tiempo de consumo no facturado, aseguró el entrevistado tras explicar que el lugar cuenta con un contrato en forma que se pagaba puntualmente, sin embargo adicionalmente tenía la toma clandestina.



El entrevistado manifestó que este escenario tendrá que ser analizado seriamente para determinar si hay o no, personal del SIMAS involucrado, pues de haberlo, tendrán que ser despedidos como ha ocurrido en eventos anteriores.