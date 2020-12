Detectan brote de covid-19 en mercado de mariscos de Tailandia; hay 548 contagios

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Este brote en el mercado de Mahachai de la provincia de Samut Sakhon, fue descubierto a raíz de que una vendedora de 67 años diera positivo del covid-19 el pasado jueves, según datos oficiales.



El director del Centro de Control de Enfermedades, Opas Karnkawinpong, afirmó en una conferencia de prensa que la mayoría de los contagiados son migrantes de varios países de la región, incluidos Malasia y Singapur, y no han desarrollado síntomas de la enfermedad, indicó el diario Bangkok Post.



Se trata del mayor brote desde el inicio de la pandemia en el país, que hasta ahora ha mantenido bajo control el covid-19 con más de 4 mil 300 contagios, incluidos 60 muertos.



El primer país en detectar un caso de infección fuera de China a principios de este año, Tailandia se mantuvo relativamente a salvo de la pandemia con poco más de 4 mil casos y 60 muertes registradas.



Pero el sábado por la noche, las autoridades anunciaron 548 nuevos casos de contaminación relacionados con el mercado de mariscos de Mahachai. Las autoridades locales impusieron un estricto confinamiento y un toque de queda en el mercado y sus alrededores hasta principios de enero.



Escuelas, estadios, campos de juego y centros comerciales permanecerán cerrados, pero las elecciones locales del domingo deberían celebrarse según lo previsto, siempre que los votantes lleven máscaras de protección.



Según las autoridades sanitarias, "90 por ciento (de los casos) no muestran síntomas, y la mayoría son trabajadores extranjeros", en particular birmanos, que ahora deben permanecer en la provincia.



Tailandia mantiene controles muy estrictos en las fronteras, pero dentro del país no hay medidas de restricción, excepto el uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos, donde en ocasiones también se aplican medidas de distanciamiento físico, que no era generalmente observado en las protestas pro-democracia.



En los últimos meses, las autoridades han anunciado un relajamiento de las restricciones en las fronteras para reanimar el sector turístico, que representa entre el 12 y el 20 por ciento de la economía tailandesa.



Todos los viajeros que llegan a Tailandia tienen en cualquier caso que cumplir una cuarentena vigilada en un hotel u hospital de 14 días. Según el Banco de Tailandia, la economía podría caer este año hasta un 8.1 por ciento debido al parón económico causado por la pandemia.