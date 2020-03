Detectan caso de sarampión en CdMx

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un caso de sarampión fue detectado en Ciudad de México, indicó la Dirección General de Epidemiología. El caso se dio en una niña de 8 años de edad que no tenía antecedentes de vacunación.



La menor se encuentra en la alcaldía de Álvaro Obregón, quien comenzó con la enfermedad el pasado 22 de febrero del 2020. Aún no se determina si se trata de un caso de importación.



La menor estuvo en contacto con 14 mexicanos que hasta el momento no presentan síntomas de la infección.



El sarampión es una infección infantil causada por un virus. En una época fue bastante frecuente pero en la actualidad se puede prevenir gracias a una vacuna.



El sarampión en su etapa inicial puede provocar congestión nasal, tos, ojos rojos y con secreciones, manchas blancas en la parte interior de las mejillas.



Los síntomas del sarampión cambian conforme se desarrolla la enfermedad. El primer signo es la fiebre alta que dura entre 4 y 7 días, y se presenta después de 10 o 12 días de estar en contacto con el virus.



Posteriormente se produce exantema, es decir, una erupción rojiza en la piel que dura de 5 a 6 días e inicia en la cara y parte superior del cuello, se extiende hasta cubrir el cuerpo en un periodo aproximado de 3 días y luego desaparece.



El sarampión puede tener complicaciones graves, incluso ser mortal. Algunas de las complicaciones son neumonía, encefalitis, diarrea grave e infecciones del oído y respiratorias.



Se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda y las gotitas de saliva que expulsa pueden transmitir el virus y causar la enfermedad. Para prevenirlo la vacunación y la vigilancia epidemiológica son dos de las principales herramientas para prevenir el sarampión.