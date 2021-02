Detectan clínica ‘patito’ que atiende a pacientes con covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Personal de Salud municipal confirmó la operación de una clínica en la que se atiende de manera clandestina a personas contagiadas de covid-19, la que lleva por lo menos un mes funcionando en la cabecera municipal de Tlapa, Guerrero.



Desde hacia varios días, en redes sociales, vecinos de la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia 5 de mayo, habían reportado la operación irregular de una casa habilitada como clínica particular, en la que se supuestamente se atendían a personas contagiadas con covid-19.



Esta tarde, personal de Salud Municipal, Tránsito y del área de reglamentos llegó hasta el domicilio reportado y solicitó el acceso, el cual se les facilitó, confirmando que efectivamente, en dicho lugar había personas sujetas a tratamiento pero en condiciones poco aptas.



Se trata de una casa con fachada color amarillo, no tiene razón social ni alguna leyenda o símbolo que indique que ahí se ofrecen servicios de salud.



El argumento expuesto por los responsables, así como de algunos de los pacientes, fue en el sentido de que en el Hospital General les negaron la atención, por eso tuvieron que escoger entre quedarse en sus casas a contagiar a sus familias, exponerse a morir en la calle, víctimas de complicaciones o atenderse ahí, aunque sea de manera clandestina.



Durante la intervención de las autoridades municipales, el personal alcanzó a grabar un video de apenas un minuto con 22 segundos.



En el lugar no se cuenta con camas hospitalarias, los pacientes internados permanecen en camas ordinarias, que guardan menos de un metro de separación y los colchones en los que permanecen acostados los pacientes son sucios.



En las imágenes captadas en el video se alcanza a mirar un adulto mayor que se encuentra recostado con la cabeza cargada sobre unas cobijas amontonadas para hacer la función de almohada.



Hay expresiones de sorpresa por parte del personal de Salud municipal que realiza la verificación, pero casi de inmediato, uno de los que se encuentran a cargo del lugar ordena que se deje de grabar y prohíbe que se tomen fotos.



En redes sociales se generó una intensa discusión, algunos vecinos advierten el riesgo de que el lugar se convierta en un foco de infección, otros mencionan el problema de saturación en el Hospital General, pero otros aseguran que hay personas que han superado al coronavirus gracias a que los atendieron ahí.



Con información de Milenio