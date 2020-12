Detectan en EU variante más contagiosa del nuevo coronavirus de Reino Unido

Escuchar Nota

"No tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública están trabajando para identificar otros casos y contactos potenciales a través de entrevistas exhaustivas de rastreo de contactos", dijo la oficina.



.- Autoridades dereportaron este martes el primer caso conocido en el país de laque fue detectada inicialmente en elSe trata de un caso de un hombre joven que está actualmente en aislamiento en el, y que no tiene antecedentes de viaje, informó la oficina del, en su cuenta de Twitter.De acuerdo con The Washington Post,fue la primera nación en reportar un caso enhizo lo propio hoy para la región deSegún científicos británicos la mutación es hasta un, pero no hay evidencia de que sea más letal.