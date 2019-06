Detectan extorsión con reclutamiento de Guardia Nacional

Ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se salva de los extorsionadores en su intento por reclutar elementos para la Guardia Nacional.El Comandante del Quinceavo Batallón Militar con base en Tampico y perteneciente a la octava zona naval, Joel Vega Gasga, informó que fueron alertados sobre la posibilidad de que delincuentes pidan dinero a los aspirantes con la falsa promesa de que los ayudarán a cumplir con todos los requisitos."Los llegan a extorsionar, si alguien no reúne algún requisito les hablan y les dicen que los van a apoyar, previamente necesitan hacer un depósito a una cuenta", declaró.Sin detallar lugar, informó que se les notificó de un caso donde una persona pagó 500 pesos para aprobar el reclutamiento de la Guardia Nacional."(La gente dice) ya me hablaron por teléfono dan un grado, dan un nombre. Le pidieron 500 pesos por un documento que le iban a apoyar, cuando es totalmente gratuito, no se cobra para el reclutamiento", afirmó.Destacó que en este caso, la zona sur de Tamaulipas tiene un módulo de reclutamiento en el Quinceavo Batallón, sin embargo, el procedimiento final se realiza en Nuevo León."Aquí se organiza la documentación y se llevan a Apodaca para que se complementen los exámenes, allá hacen un examen clínico más exhaustivo y psicológico", precisó."Treinta, 40 personas han solicitado información, pero han reunido requisitos 25", agregó.