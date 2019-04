Detectan fallas en sentencia de padre Meño

Con la resolución que dictó el magistrado, evidenció a los jueces Abraham Rodríguez, Iván Cristi Acosta y Raúl Flores, sobre las pruebas que no tomaron en cuenta al momento de dictar la sentencia en contra del padre Juan Manuel Riojas Martínez.Vanesa Ramírez Rodríguez, abogada defensora del ex rector del seminario, indicó que ahora se enviaron nuevamente las pruebas para que los mismos jueces se den cuenta de las omisiones que hicieron dentro del juicio y que no se valoraron para dictar la sentencia.Al ser cuestionada de por qué el magistrado no dictó la revocación de la sentencia, indicó que él envía estas pruebas para que el juez se de cuenta de lo que no hizo al momento de dictar sentencia.Indicó que no tuvo tiempo de hablar con Juan Manuel Riojas Martínez, debido a que al momento en que concluyó la audiencia en forma inmediata lo trasladaron a Piedras Negras.Señaló que solamente la familia entabló comunicación con ella y están a espera de que se resuelva y sea favorable.Dijo que los jueces encargados serán los que dicten la resolución ya sea que se modifique la sentencia, se revoque la misma ó se den más o menos años.Agregó que desde un principio señalaron cerca de 50 errores que tenía la sentencia al momento en que se dictó por parte de los jueces que no valoraron y ahora serán valoradas.Por su parte Hugo Flores y Luis Miguel Espinoza, abogados de Javier Calzada el ex seminarista, aseguraron que Juan Manuel Riojas Martínez sigue detenido en Piedras Negras.Que la resolución que se dictó de revocar en forma parcial la sentencia que se dictó es mientras los jueces dan la resolución.Aseguró que sus pruebas fueron tomadas en cuentra y por tal motivo al momento de dictar sentencia fue favorable a ellos.“Nosotros desde un principio apelamos a la sentencia de 15 años de prisión porque tampoco estábamos convencidos, queríamos mas años”.Agregó que este no es un revés para su defensa y que al contrario podría favorecerlos en segunda instancia.