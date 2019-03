Detectan irregularidades en estancias infantiles

La Subdelegada de la Región Norte de Programas del Bienestar, Rocío Domínguez, dio a conocer que se encuentran realizando una auditoría en todas las estancias infantiles del Estado.Aseguró que se han encontrando inconsistencias en la mayoría de ellas, motivo por el cual señaló que se están llevando a cabo bajas de los infantes que no fueron localizados en los padrones.“Nos entregaron a nosotros un padrón a nivel regional de casi 900 beneficiarios, 380 son de Piedras Negras, 260 de Acuña y las demás de los diferentes municipios, estamos yendo a los domicilios verificando que sea la persona que está recibiendo el programa, porque nos estamos encontrando con muchas irregularidades, niños que no existen y domicilios que no existen” dijo.Explicó que de la lista de 900 niños a nivel regional habrá de reducirse hasta en un 30% los espacios disponibles dentro de las estancias una vez que se finalicen los censos.