Detectan mariguana a alumnos de Cbtis 97

Saltillo, Coah.- En el Cbtis 97 se está trabajando con diversas estrategias para prevenir las adicciones como charlas de orientación y operación mochila, pues tan solo el semestre pasado se canalizaron a siete alumnos al Centro de Integración Juvenil por ser reincidentes en consumir mariguana dentro del plantel, comentó Blanca Rodríguez.



“Son siete fuertes casos que no fueron de ventas, si no consumidores, pero recurrentes. Ellos ya venían de un internamiento o del Centro de Integración”, dijo.



En los casos en que se encuentra a los alumnos con alcohol, marihuana u otra sustancia prohibida, se les manda hablar a los padres de familia y en caso de que estos no acudan, se llama directamente a las autoridades, de ser necesario se les suspende y canaliza a rehabilitación, pero posteriormente no se les niega el acceso a la escuela.







“Y si a los chicos los encontramos con algún tipo de droga, le hablamos a alguno de los papás y si no vienen entonces llamamos a la policía. Afortunadamente, y digo esto porque de todas las sustancias que hay, lo que más hemos encontrado mariguana”.



Durante el actual semestre se ha logrado un saldo blanco, pues ningún alumno ha sido sorprendido consumiendo estupefacientes, por lo que la directora piensa que la estrategia está resultando, sin embargo, declaró que no se puede bajar la guardia.