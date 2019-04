Detectan nuevo error en Reglamento de Tránsito

Vecinos del corredor Roma-Condesa aseveran que detectaron un nuevo error en las modificaciones al Reglamento de Tránsito que dejaría sin efecto la prohibición de que los monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje circulen por las banquetas.Por lo que ya preparan un amparo para tratar de revertir las disposiciones gubernamentales.Se trata de un error en la entrada en vigor y vigencia de los dos últimos decretos publicados en la Gaceta Oficial con los que se reformó el Reglamento de Tránsito.El problema, explicaron, es que el decreto publicado el 16 de abril de 2019, en donde se dejó claramente prohibida la circulación en banquetas de monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje, entró en vigor el 17 de abril.Pero el decreto publicado el 19 de marzo, en donde la Secretaría de Movilidad (Semovi) cometió el error de no dejar explícitamente prohibido que estos vehículos no podían circular en las banquetas, entrará en vigor este lunes 22 de abril.Por lo que los vecinos interpretaron que, jurídicamente, las modificaciones que entraron en vigor el 17 de abril quedarían sin efecto este lunes 22 de abril.Dieron el voto de confianza de que se trata de un error y confiaron en que se corregirá.Pero no descartaron que haya sido un acto doloso para que las empresas operadoras puedan aprovechar las deficiencias del Reglamento de Tránsito para ampararse y poder seguir explotando los espacios peatonales a discreción."No podemos quedarnos callados y decir que están actuando bien, están actuando de manera dolosa, irresponsable y antidemocrática y pues nos vamos a defender, no estamos dispuestos a que sigan regalando los espacios de la colonia a empresas para que vengan a enriquecerse en perjuicio de nuestra calidad de vida”, dijo Rafael Guarneros, del Comité Fundacional de la Colonia Hipódromo.El amparo será interpuesto en los próximos 15 días y también incluirá el descontento vecinal sobre que los monopatines y bicicletas sin anclaje pretendan ser estacionados en “puntos de arribo” ubicados en cada una de las calles de sus colonias.