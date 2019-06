Detectan transferencias millonarias a ministro de la SCJN

La National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas, los cuales le fueron depositados en los dos últimos años, según reveló el periodista Salvador García Soto.De acuerdo con su columna “Serpientes y Escaleras”, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, dos millones 130 mil dólares.En el texto, publicado en el periódico El Universal refiere que las transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que suman casi 102 millones de pesos, superan los ingresos que Medina Mora obtuvo, desde su designación en 2015.Destaca que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como “sospechosos” los movimientos de la cuenta del funcionario mexicano, al considerarlo una persona “políticamente expuesta”.Los reportes de ambos países provocaron una investigación del Gobierno de México, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una empresa denominada Compusoluciones y Asociados, donde Medina Mora aparece como beneficiario del “Pago de Dividendo”, con un depósito en sus cuentas de 10 millones 643 mil 600 pesos, sin embargo en su declaración patrimonial de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria.Además, según el columnista, el documento oficial lo menciona como accionista de las empresas Promotora Agroindustrial y Florícola y Polímeros Aztlán.García Soto explica que las transferencias de recursos a cuentas de Gran Bretaña y a Estados Unidos no coinciden con el tiempo que fue embajador en esos países, más bien corresponden a sus tres últimos años como ministro de la Corte.Señala que se desconoce la finalidad de las transferencias millonarias y ninguno de los países involucrados ha encontrado justificación alguna.Además hace las interrogantes: ¿Tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? o ¿Será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?De acuerdo con el periodista, el caso de Medina Mora no es el único de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se han visto involucrados en situaciones delicadas, en las que se habla de “conflicto de intereses”.En días pasados se les vio muy contentos al mismo Medina Mora y a los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo departiendo en la boda de una hija del abogado Juan Collado, quien litiga asuntos de la Corte.Agregó que también al ministro Alberto Pérez Dayán lo vieron en el partido de la Champions, en Madrid, España, a donde, se dijo, asistió por invitación de los abogados Baker-McKenzie, otros litigantes de la SCJN, aunque luego se mencionó que fue para participar en una “videoconferencia”, sobre temas jurídicos.