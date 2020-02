Detectan tres posibles casos de coronavirus en México

Escuchar Nota

“Actualmente se encuentran tres casos sospechosos en investigación, ubicados en la CdMx, Nuevo León y Jalisco; todos son hombres, un caso requirió hospitalización y se encuentra estable, los otros dos fueron ambulatorios con sintomatología leve, sin comorbilidades o factores de riesgo”, detalló.

La Dirección General de Epidemiología notific, uno se encuentra internado en el Hospital General de México;, quien acudió a la unidad médica tras sentir síntomas leves como fiebre, tos, dolor de garganta, de cabeza y malestar general y afección respiratoria.El mexicano dio a conocer en sus redes sociales que desde que llegó al Hospital General de México ha recibido una atención de calidad y, que posiblemente, lo den de alta pronto porque todo indica que no es positivo al coronavirus.Sobre los otros dos pacientes se mantiene el resguardo natural de las autoridades sanitarias y se esperarán de 24 a 72 horas para determinar si son positivos.La Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud ha recibido 263 llamadas, de las cuales, 12 han sido en las últimas 24 horas para solicitar información sobre el coronavirus.Las llamadas sobre el Covid-19 representaron el 78% (204), el 13.3% (35) solicitó información sobre el comunicado de una empresa de transporte urbano, el 4.2% (11) solicitó información sobre atención médica y el 4.5% (12) pidió otra información.La Organización Mundial de Salud decidió nombrar al coronavirus como Covid-19, a fin de que se use un nombre que "pueda pronunciarse y no aluda a una localización geográfica específica, un animal o un grupo de personas" para evitar estigmatizaciones.en años pasados, como el SARS.Autoridades sanitarias de China informaron que hasta el momento hay más de mil 100 muertos por el coronavirus y reportaron que el caso de contagios supera los 44 mil.La provincia de Hubei es la más afectada, ya que reporta mil 68 fallecimientos y 33 mil 366 infectados, seguida por Wuhan, con 820 muertes y 19 mil 558 contagios.