Detención de García Luna refleja el desastre que heredamos: Durazo

"Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la 'estrategia' de seguridad del pasado", expuso Durazo en clara alusión a la llamada "guerra contra el narcotráfico" durante el calderonismo.



"La detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia".

Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la “estrategia” de seguridad del pasado; la detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 11 de diciembre de 2019

"A fin de llevar ante la justicia y desarticular a las redes cuya enorme corrupción es causante de la violencia que tanto ha dañado a México", agregó Durazo.

Tras la detención deen Estados Unidos, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, criticó laEn una serie de tuits, el funcionario afirmó que la captura del ex Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón evidencia elEntre duros cuestionamientos por el alza de los homicidios en este sexenio, Durazo afirmó que seAnte la dimensión transnacional del crimen organizado, abundó el Secretario, el Gobierno federal continuará por la vía de la colaboración y coordinación respetuosa y fructífera entre países.Previamente, la SSPC manifestó su "total disposición" a colaborar con laen la investigación que integra contra el ex Secretario de Seguridad Pública.En su cuenta de Twitter, la dependencia federal señaló que aportará toda la información con que dispone que pueda servir para el esclarecimiento de los hechos.García Luna fue detenido ayer en Estados Unidos acusado de ayudar ade México a ese país, y deentre 2006 y 2012.La FGR informó que también integra una carpeta de investigación contra el ex funcionario por conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas, cohecho, coparticipación en delitos contra la salud y delincuencia