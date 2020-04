Detendrán a quien no cumpla aislamiento social en Torreón

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- A partir de la fecha los agentes de la Policía Municipal, Policía Civil de Coahuila y del Mando Único, recorrerán las calles de la ciudad para hacer un llamado a los ciudadanos que se encuentren fuera de casa y no cumplan con el aislamiento social haciendo llamados de concientización a las personas y en caso de no acatar las indicaciones serán remitidas ante la autoridad competente, informó El Siglo de Torreón.



En tanto los activos de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaria de Seguridad y Policía Federal se concentrarán en filtros sanitarios instalados en los límites del municipio y principales carreteras de conexión donde se registra un alto flujo vehicular.



Además, se reforzarán los cercos sanitarios con 11 filtros para la sanitización de unidades particulares y de transporte público y carga pesada, con énfasis en las unidades que porten placas de otros estados y del extranjero donde los conductores responderán a un breve cuestionario, se les tomará la temperatura y entregarán cubrebocas, sin embargo, de detectarse algún caso sospechoso será canalizado de manera inmediata al sector salud.



Por su parte los autobuses de turismo se verán obligados a suspender sus actividades hasta nuevo aviso por disposición estatal.



Finalmente las fiestas están prohibidas en centros sociales como salones de fiestas, quintas y jardines, entre otros; y en domicilios de tomarán medidas donde se concentre un número mayor a 10 personas.



Finalmente, se informó que en las funerarias se aplicará un protocolo para el manejo de cadáveres ya que las personas que pierdan la vida a consecuencia del virus no les hará la necropsia y en caso de los funerales se estima una concentración de no más de 10 personas.



Al respecto el Fiscal general del Estado Gerardo Márquez, hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las indicaciones de los elementos que estarán en las calles invitándolos a resguardarse en sus domicilios y no poner resistencia, ya que las acciones se llevan a cabo con la finalidad de resguardar la integridad de todos los ciudadanos.