Detenida la mujer de un expolicía discapacitado tras encontrar su cadáver enterrado

Escuchar Nota

España.- La realidad siempre supera la ficción, y esta historia, aunque pudiera parecer propia de una película de terror, es real. Tal y como ha publicado hoy el periódico Las Provincias, la mujer de un discapacitado ha sido detenida tras encontrar la Policía el cadáver de este. El cuerpo estaba en estado de descomposición cerca de un camino de las afueras de la localidad valenciana de Godelleta y de la carretera local CV-424. Los investigadores también encontraron la silla de ruedas que utilizaba la víctima para desplazarse.



La desaparición de Isaac G. T., de 45 años, se produjo el pasado mes de diciembre. «Lo siento mucho pero no voy a volver a casa. Cuando pase algo os avisarán de inmediato, es decisión mía y solo mía, y debéis respetar mi voluntad». Es el mensaje que el hombre envió, supuestamente, a su mujer para despedirse de ella, aunque la investigación policial ha desvelado que no fue así.



El cuerpo de Isaac presentaba signos de violencia y fue descubierto en una parcela de la detenida tras ser interrogada por los agentes del Grupo de Homicidios.



Las últimas señales de vida del hombre se produjeron el 1 de diciembre de 2019, aunque su mujer tardó cuatro días en denunciar su desaparición, algo que la policía consideró sospechoso. Además, los investigadores averiguaron que ella menospreciaba a su marido y había grabado un vídeo, presuntamente, en el que se burlaba de la víctima porque no podía coger el mando de la televisión.



Según las investigaciones, la viuda envió mensajes desde el móvil de la víctima para hacer creer a la familia que se había suicidado.



Fuente: La Razón