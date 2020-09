Determinan que rociar gas pimienta a niña fue ‘legal y apropiado’

Escuchar Nota

Un incidente de alto perfil en el que un oficial deroció a un niño de 7 años con gas pimienta en una protesta de Black Lives Matter fue "legal y apropiado", dijeron los resultados de una investigación policial publicada el viernes.La Oficina de Responsabilidad Policial del Departamento de Policía de Seattle publicó un video recopilatorio que mostraba la escena de la protesta del 30 de mayo y un médico vertiendo leche sobre el rostro del niño llorando, mientras el grupo dirigido por civiles se preparaba para una reacción violenta.“OPA entiende que esta decisión será desagradable para algunos y quizás para muchos. Esto es comprensible. En algunos aspectos, es desagradable para la Oficina de Responsabilidad Policial del Departamento de”, dice el informe.El gas pimienta iba dirigido a una mujer mujer que "agarró" la porra de un oficial y gritó: "No me empujes, retrocede", mientras la policía intentaba mover una fila de manifestantes que estaban enpero el rocío nocivo también cayo "inadvertidamente" a la niña que estaba detrás de ella, según el informe.El video del niño herido que se publicó en las redes sociales generó 13,000 quejas y una decisión del Ayuntamiento de Seattle de aprobar la Ordenanza 126102, que crea una causa legal de acción para las personas "afectadas" por el gas pimienta durante una manifestación.La Oficina de Responsabilidad Policial dijo que se espera que la nueva ordenanza "disuada de que ocurran incidentes similares en el futuro y, como mínimo, proporcionará un remedio legal y monetario"."Este es uno de los casos más difíciles que yo, como director de la Oficina de Responsabilidad Policial del Departamento de Policía de Seattle, he tenido que considerar durante mis casi tres años en el cargo", escribió el director de OPA, Andrew Myerberg, en el informe. "Ciertamente, nunca ha habido un caso que haya recibido tantas quejas".