Autorizan reapertura de salones de eventos sociales en Saltillo

Acuerdos del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste del día de hoy 03 de septiembre, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de las familias de la región. ¡Si cumplimos, avanzamos! #FuerteCoahuilaEs pic.twitter.com/2vijhMq8x8 — Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste (@SubcomiteSurest) September 4, 2020

, solo que las bodas, quinceaños, graduaciones y demás festejos deberán esperar; pues no se proyecta su regreso a corto plazo.solo sea para la realización de eventos ejecutivos, comidas, capacitaciones, o reuniones de trabajo y académicos; en base a reciente reducción de contagios y hospitalizados por coronavirus,Además de las obligaciones habituales para el resto de establecimientos, como filtros y controles; cada lugar deberá se certificado comoante la autoridad municipal.. El montaje deberá ser en modalidad de restaurante, de reunión ejecutiva o de trabajo.En cuanto a la clientela, en su ingreso se le tomará la temperatura en los filtros sanitarios, solo podrán ingresar con cubrebocas.. No se permitirán más de seis comensales por mesa, y sin restringe el servicio en barra.Deberá prevalecer el criterio de sana distancia sobre el aforo, con una capacidad máxima de 100 personas.Se prohíbe la iluminación con fines de animación, el baile, la música en volumen alto, el uso de las servilletas de tela, áreas de juegos infantiles, así como las albercas.Los utensilios de mesa serán colocados hasta que el invitado se haya sentado, los cubiertos se deberán entregar pre empacados., y los alimentos deben servirse de manera individual y directamente a los asistentes.Los concurrentes que no cumplan con las medidas sanitarias deben retirarse de las instalaciones. El establecimiento que incumpla las medidas sería acreedor a una multa, clausura y cancelación de licencia de funcionamiento.Regresan los salones de eventos pero sin fiestas.° Deben cumplir con filtros sanitarios y protocolos de higiene.° Su capacidad debe ser limitada al 50% o un máximo de 100 personas.° Se prohíbe iluminación de animación, el baile, música en alto volumen, áreas infantiles y albercas.° El servicio se montará hasta que el invitado se haya sentado.° Los cubiertos se deberán entregar pre-empacados.° El servicio de bebida deberá ser de manera individual sin manipulación del vaso por parte del mesero.° El área se deberá mantener ventilada.° Se recomienda que los eventos se desarrollen en espacios al aire libre.° No se permite la contratación de horas extras.° Se recomienda que las personas de los grupos de riesgo permanezcan en casa.° Se deberá asignar un comité “Ciudadanos Vigilantes de la Salud” en cada evento.