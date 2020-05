‘Detesto cocinar’: Pedro Sola revela dificultades durante la cuarentena

Escuchar Nota

"En esta época fatídica me he percatado que la cocina no es lo mío, detesto cocinar. No tengo idea no, tengo paciencia, no tengo habilidad ni sentido común para esto", publicó el famoso en su Twitter.



En esta época fatídica me he percatado que la cocina no es lo mío, detesto cocinar. No tengo idea no, tengo paciencia, no tengo habilidad ni sentido común para esto. — Pedro Sola (@pedrosola) May 18, 2020

- ¿y cómo va tu cuarentena?



- pic.twitter.com/QfR9H1VYfO — Pedro Sola (@pedrosola) April 28, 2020

Te entiendo mi buen Pedrito , ando en las mismas ................... pic.twitter.com/hcemPIS8d3 — Nicko Mtz. (@mtznicko) May 18, 2020

Pedrito,yo creia lo mismo q tu, pero al ver q me gusta la comida bien hecha, comencé a tomarle el gusto,trata con cosas sencillas primero,una sopa de frijol,abres un puré chico de tomate,lo revuelves con una de frijoles,orégano,ajo,cebolla en polvo, agua y ya — Rocio M. (@bicharocio) May 18, 2020

.- La cuarentena para prevenir más contagios de coronavirus ha provocado algunas crisis personales en varios famosos, siendouno de los que más dificultades ha manifestado; ahora compartió, a través de, que preparar alimentos no es su mejor habilidad, sino todo lo contrario.El conductor del programa '', que desde que empezó el brote del virus ense confinó en su casa, al igual que su colega y amiga,, reveló que detesta cocinar, algo que ha tenido que hacer con frecuencia estas semanas.Esta no es la primera vez quemuestra públicamente lo difícil que le está resultando el confinamiento, pues antes compartió un video donde aparece con el rostro 'descompuesto' y emite la fraseen relación al encierro.Ante la declaración gastronómica de 'Pedrito', sus seguidores de inmediato reaccionaron dándole consejos para preparar buenos platillos o señalando que no es el único que tiene momentos complicados durante la pandemia.Información por Milenio